Sasha Banks et Bayley mettront-ils fin à leur amitié pour Wrestlemania?

La championne féminine de SmackDown, Bayley, pour une grande surprise sur SmackDown la semaine dernière. Paige est apparue dans l’émission par satellite pour annoncer que Bayley devra défendre son titre au WrestleMania 36 au lieu de prendre la nuit. Ce sera un défi de six packs qui sera la plus grande menace qu’elle ait jamais été reçue lors de sa course au titre.

L’un des cinq adversaires de Bayley s’est avéré être nul autre que Sasha Banks qui a été ajouté à ce match comme une grande surprise. Cela a lancé des rumeurs sur la fin prochaine de l’amitié entre ces deux noms. Cependant, ce n’est pas ainsi que les choses peuvent se dégrader. Après SmackDown, Sasha Banks a fait une diatribe en disant combien elle déteste Paige, mais elle aime Bayley.

Dans une vidéo dans les coulisses qui a suivi l’émission du vendredi soir, Sasha Banks a réagi à la manière dont Paige l’a incluse dans le prochain défi d’élimination en six packs pour le championnat féminin Bayley de WWE SmackDown à WrestleMania. En dehors d’elle, le match comprend également Dana Brooke, Tamina Snuka, Naomi et Lacey Evans.

“Avez-vous regardé? L’as-tu vu?” Banks a demandé à Kayla Braxton. «Je veux dire, je dois aller chercher du matériel? numéro un. Je dois me coiffer. Et mes ongles! Bonjour? Tu sais, je dois y aller. Je dois aller chercher mon chien parce que je suis en retard. Laisse-moi tranquille, je déteste Paige! Je la déteste! J’adore Bayley! ”

Ne vous inquiétez pas. # SmackDown #WomensChampion @itsBayleyWWE & @SashaBanksWWE sont plus serrés que jamais pour #WrestleMania! pic.twitter.com/3wcTxSns8a

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

De plus, la WWE elle-même a publié une photo des deux meilleurs amis affirmant que le lien est plus étroit entre eux après ce qui s’est passé sur SmackDown. Sasha Banks a accepté ce post de la WWE et l’a retweeté.

Cela semble être une histoire très intéressante entre les deux meilleurs noms de la liste des femmes de SmackDown. Sasha Banks et Bayley ont été ennemis à maintes reprises dans le passé pour offrir des matchs de référence.

On ne peut s’empêcher de les prévoir dans une future rivalité car ils sont capables de créer le meilleur de la chimie, tout en partageant le ring. À un moment donné, la WWE a prévu de laisser ces deux-là s’affronter dans un concours de singles à WrestleMania 36 qui a été abandonné.

Ensuite, Paige est celle qui a fait bouger les choses entre Sasha Banks et Bayley, ces derniers temps. En parlant de l’ancienne championne des Divas, PWInsider.com a indiqué qu’elle n’était pas dans les coulisses du segment filmé avec les deux meilleurs amis.

Ses portions ont été tournées en Californie et ont ensuite été montées pour la télévision. À un moment donné, elle devait être au Performance Center à Orlando pour le spectacle, mais ils ont décidé de diriger l’angle d’une manière différente.