Sasha Banks fait le point sur son statut à la WWE

La star de la WWE, Sasha Banks, a récemment été invitée sur «WWE After The Bell» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Sa blessure à la cheville:

Si vous avez regardé Smackdown vendredi soir il y a quelques semaines, la terrible mère non-modèle Lacey Evans m’a fait trébucher dans les coulisses et elle m’a fait mal à la cheville. Je peux à peine marcher bien. C’est terrible. Je suis une personne qui veut toujours être à 125%, et en ce moment, je suis à 100%. Vous devez juste attendre. C’est inacceptable. Je suis à 100%. Je dois être à 120%. Je prends mon temps pour être plus grand et meilleur que jamais.

Manquer le Royal Rumble:

Honnêtement, je n’étais pas censé être de toute façon parce que je suis un leader. Je veux donner aux filles d’autres opportunités. Je ne voulais pas gagner ce match parce que je ne voulais pas choisir ma meilleure amie ni choisir Becky Lynch parce que je ne voulais pas aller à RAW. Donc, je n’allais pas être dans le Royal Rumble malgré tout, et Bayley m’a demandé de ne pas sortir pour le match parce qu’elle voulait montrer aux gens qu’elle n’avait pas besoin de mon aide. Je la respecte donc. Nous sommes des modèles et des leaders pour une raison, et une autre fille a eu une opportunité parce que je n’y étais pas. C’est tellement génial de voir. Je suis tellement béni. Je suis tellement génial. Je suis génial.

