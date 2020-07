Sasha Banks insulte les commentaires du vétéran Booker T de la WWE sur Bayley

JCC

Sur la dernière édition du Hall of Fame Podcast, Booker T du Temple de la renommée de la WWE a donné son avis sur Sasha Banks et la récente course dominante de Bayley à la WWE. Au cours de la conversation, Booker a noté que Bayley est sans aucun doute une grande lutteuse, mais il n’est pas sûr qu’elle soit « grande » dans ce qu’elle fait.

« Je suis toujours sur le cas de Bayley, mais Bayley est le travailleur par excellence », a déclaré Booker. «Elle n’est peut-être pas douée pour rien, mais elle est bonne pour tout. Donc, quand je regarde Bayley sortir et jouer, maintenant j’assume ce nouveau personnage – ce que je ne pouvais pas attendre jusqu’à ce que cela se produise – je pense que c’est bon pour elle. » (Avec la permission de wrestlingINC.com)

Il semble que ces commentaires aient atteint Sasha Banks et Bayley qui ont décidé de réagir sur les réseaux sociaux. Sasha a été celle qui a posté la réponse avec des photos d’elle et de Bayley en train de rire. La légende de la photo se lit comme suit, où elle prétendait être meilleure que l’équipe de tag du Hall of Famer, Harlem Heat,

«Nous sommes meilleurs que Harlem Heat! Maintenant, pouvez-vous creuser que SUCKA @ BookerT5x # sasha3shows # Bayley3Brands », a écrit Banks.

Nous sommes meilleurs que Harlem Heat! Maintenant, pouvez-vous creuser que SUCKA @ BookerT5x # sasha3shows # Bayley3Brands pic.twitter.com/LaV2lTHK20 – $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 5 juillet 2020

Auparavant, Sasha Banks a mentionné à quel point elle et Bayley sont meilleures que d’autres équipes de tag notables, notamment FTR (The Revival), The Kabuki Warriors, WWE Hall of Famers Rock ‘N’ Roll Express, et plus encore. Apparemment, il semble désespéré d’essayer de son côté de devenir le talon haut de la liste et elle a réussi dans ses efforts.

Sasha Banks et Bayley sont depuis longtemps les meilleurs amis de SmackDown. Elles ont également été en querelle auparavant et l’on s’attend à ce qu’elles se rejouent à nouveau dans une querelle de coup d’envoi pour le championnat féminin de SmackDown, bientôt. Il semble que SummerSlam pourrait être l’événement où ils pourraient se battre, une fois de plus.

La WWE a laissé entendre plusieurs fois ces derniers temps que Bayley et Sasha Banks pourraient être sur une trajectoire de collision tout en profitant du règne du championnat par équipe féminin. Que ce soit en prenant des coups indirects ou en se poussant les uns contre les autres, ils construisent la faille.

Au cours de l’émission de radio Hall Of Fame, Booker T a également déclaré que Sasha Banks et Bayley devraient se séparer le plus tôt possible. C’est de la lutte professionnelle, après tout, où produire le meilleur des matchs est le meilleur qu’un lutteur professionnel puisse offrir.

Booker peut évidemment sentir que quelque chose de grand leur est réservé dans un avenir proche.

« Je veux dire, c’est … allez-y. C’est de la lutte. C’est de la lutte professionnelle, d’accord? Ce n’est pas du MMA, donc quelque chose comme ça doit arriver tôt ou tard sur toute la ligne. Une chose à ce sujet, nous avons eu beaucoup de temps pour quelque chose comme ça, cette histoire, les 4-6 derniers mois à un an avant que quelque chose comme ça puisse vraiment sauter. Comme je l’ai dit, surtout en ce moment dans le modèle de maintien. » (Courtoisie 411mania.com)