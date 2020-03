Sasha Banks ouvre sur la pause de la WWE l’année dernière

S’exprimant sur l’épisode de cette semaine de “The Bump”, l’ancienne championne féminine de la WWE RAW, Sasha Banks, a discuté de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Prendre une pause de la WWE pendant quelques mois l’année dernière:

J’aime vraiment, vraiment, vraiment ce que je fais. J’ai pris cette pause en sachant que je devais me ressourcer. J’étais légitime ainsi fait. Mon esprit était tellement parti. Pendant ce temps [being away], J’ai raté la lutte. J’ai toujours rêvé d’aller au Japon pour m’entraîner. C’est là que je voulais aller avant d’être signé à la WWE, mais ils m’ont appelé en premier.

Je savais juste dans mon cœur que je devais aller accomplir quelque chose. J’ai acheté un billet, j’ai DM Meiko Satomura et lui ai demandé si je pouvais venir en train. Elle a dit “Oui, nous nous entraînons la semaine prochaine.” Je pense encore à ce voyage à ce jour. Je pense que c’était le meilleur voyage que j’aie jamais fait. C’est aussi la chose la plus folle que j’ai jamais faite. J’ai tellement appris. J’adore la lutte et j’aime apprendre.

Entraînement avec Amazing Red aux États-Unis:

Il est incroyable. C’est pourquoi son nom est Amazing Red. J’étais fan de lui pendant longtemps avant de savoir que je voulais être une superstar de la WWE. Je voulais juste voyager à travers le monde et me développer sur la scène indépendante parce que je ne pensais pas que je correspondais au moule pour ce qu’il fallait pour être à la WWE à cette époque. J’ai toujours regardé son travail et j’ai toujours pensé qu’il était si incroyable.

Nous étions ici pour NXT Brooklyn et j’avais tellement d’idées sur mon match que je pensais que j’allais devenir fou. Puisque j’étais sur la liste principale, je ne pouvais pas simplement aller sur le PC. Donc, je savais qu’il avait une école à Brooklyn et je l’ai frappé, et c’était magique depuis… Chaque fois que nous sommes à Brooklyn, je vais toujours à House of Glory pour m’entraîner avec lui.

