Sasha Banks promet d’aider WrestleMania 36 digne des fans

Sasha Banks est allée sur Instagram où elle a promis d’aider à mettre un WrestleMania 36 digne des fans.

Cela survient après l’annonce du déménagement de la série au WWE Performance Center à Orlando en raison de la pandémie de coronavirus. Il n’y aura pas de fans présents.

Elle a écrit ce qui suit:

“Honnêtement, ça fait mal de savoir que les fans, qui économisent beaucoup d’argent toute l’année pour aller à la lutte contre la Lémanie, ne pourront pas y assister”, a écrit Banks sur Instagram. «L’idée qu’un parent doive dire à son enfant qu’il ne pourra pas aller me brise le cœur. Les fans font de la semaine de lutte! Tous les événements, axxess, ils ne sont pas seulement là pour regarder le spectacle, ils sont à part. Mais en fin de compte, le monde est un endroit effrayant en ce moment, et la priorité numéro 1 est la santé et la sécurité de chacun. Donc, le 5 avril, la lutte se produira, et nous ferons de notre mieux pour présenter un spectacle digne de nos fans. Je souhaite que tu sois là, mais je jouerai comme si vous étiez tous, parce que c’est ce que vous méritez comme un patron. #wrestlemania ”

Voir ce post sur Instagram

Honnêtement, ça fait mal de savoir que les fans, qui économisent beaucoup d’argent toute l’année pour aller en lutte, ne pourront pas y assister. L’idée qu’un parent doive dire à son enfant qu’il ne pourra pas aller me brise le cœur. Les fans font de la semaine de lutte! Tous les événements, axxess, ils ne sont pas seulement là pour regarder le spectacle, ils sont à part. Mais en fin de compte, le monde est un endroit effrayant en ce moment, et la priorité numéro 1 est la santé et la sécurité de chacun. Donc, le 5 avril, la lutte se produira, et nous ferons de notre mieux pour présenter un spectacle digne de nos fans. Je souhaite que tu sois là, mais je jouerai comme si vous étiez tous, parce que c’est ce que vous méritez comme un patron. #wrestlemania

Un post partagé par Mercedes Varnado (@sashabankswwe) le 16 mars 2020 à 18h00 PDT