Sasha Banks révèle pourquoi elle est partie de la WWE

Sasha Banks était loin de la WWE en 2019 depuis longtemps. C’est après avoir perdu les championnats par équipes féminines de la WWE contre The IIconics à WrestleMania 35 l’année dernière que l’ancienne championne féminine a pris une pause de la WWE pendant quatre mois.

Pendant ce temps, de grandes rumeurs ont éclaté spéculant si sa carrière à la WWE était terminée ou non. Il a été rapporté qu’elle n’était pas satisfaite de la fin de Wrestlemania pour elle.

Mise à jour sur le statut de Sasha Banks à la WWE Wrestlemania 36

Même après près d’un an après le départ annoncé de l’entreprise, la vérité n’est pas encore venue. Maintenant, pour la première fois, le nom concerné s’est ouvert, sur la question révélant ce qu’elle faisait réellement, pendant cette pause.

Sasha Banks a mentionné dans l’épisode de cette semaine de la WWE The Bump qu’elle a passé du temps à voyager au Japon, ainsi que dans d’autres pays pour faire évoluer son style dans le ring pendant ses quatre mois de pause.

En parlant de ce temps libre, The Legit Boss a mentionné qu’elle avait souvent besoin d’une pause dans la programmation de la WWE pour recharger les batteries. De toute évidence, elle a raté la lutte ces jours-là tout en étant loin de l’entreprise. Mais elle essayait en fait de s’améliorer en s’entraînant durement avec Meiko Satamura au Japon.

Sasha Banks continue de remercier la WWE et Vince McMahon de l’avoir enrichie

«J’aime vraiment, vraiment, vraiment ce que je fais. J’ai pris cette pause en sachant que je devais me ressourcer », a déclaré Sasha Banks. «J’étais légitime ainsi fait. Mon esprit était tellement parti. Pendant ce temps [being away], J’ai raté la lutte.

«J’ai toujours rêvé d’aller au Japon pour m’entraîner. C’est là que je voulais aller avant d’être signé à la WWE, mais ils m’ont appelé en premier. Je savais juste dans mon cœur que je devais aller accomplir quelque chose. J’ai acheté un billet, j’ai DM Meiko Satomura et lui ai demandé si je pouvais venir en train. Elle a dit “Oui, nous nous entraînons la semaine prochaine.” Je pense encore à ce voyage à ce jour. Je pense que c’était le meilleur voyage que j’aie jamais fait. C’est aussi la chose la plus folle que j’ai jamais faite. J’ai tellement appris. J’adore la lutte et j’adore apprendre. »

Sasha Banks a également révélé que tout en étant aux États-Unis, elle aime s’entraîner avec Amazing Red. Cela l’a aidée à progresser dans le ring à partir de ses jours indépendants jusqu’à présent. Elle a également révélé que le match de référence NXT TakeOver: Brooklyn contre Bayley il y a cinq ans avait beaucoup à voir avec son entraîneur. Beaucoup d’entraînement a été la principale raison pour laquelle elle a réussi à créer de la magie avec son meilleur copain dans le ring,

«Nous étions ici pour NXT Brooklyn et j’avais tellement d’idées sur mon match que je pensais que j’allais devenir fou. Puisque j’étais sur la liste principale, je ne pouvais pas simplement aller sur le PC. Donc, je savais qu’il avait une école à Brooklyn et je l’ai frappé, et c’était magique depuis … Chaque fois que nous sommes à Brooklyn, je vais toujours à House of Glory pour m’entraîner avec lui. “

Il a été signalé précédemment que Sasha Banks était envisagée pour participer au match de titre féminin de Smackdown à Wrestlemania 36. Mais les plans auraient pu changer ces derniers temps. À l’heure actuelle, les banques sont retournées à la télévision pour donner de la compagnie à Bayley. Ces deux-là feront équipe contre Naomi et Lacey Evans dans un match sur Smackdown de cette semaine.