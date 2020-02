Sasha Banks revient à la WWE SmackDown

WWE.com

Sasha Banks a fait son retour dans le ring tant attendu hier soir vendredi soir SmackDown sur FOX.

N’ayant pas lutté depuis l’épisode du 3 janvier du show bleu, Banks a tagué avec son meilleur ami, la championne féminine de SmackDown, Bayley, pour affronter l’équipe de Naomi et Lacey Evans dans une confrontation impromptue – après que le match prévu de Bayley et Naomi se soit transformé en chaos.

Banks avait été tenue à l’écart du ring en partie parce qu’elle enregistrait un album avec son cousin Snoop Dogg et également en raison d’une blessure apparente qui l’empêchait d’être médicalement autorisée à participer.

De nombreux matchs entre elle et Evans ont été programmés plus tôt dans l’année, puis rédigés pour éviter que Banks ne participe à un concours physique. Cependant, il semble maintenant que Banks soit de nouveau dans le mélange physique des choses et sa présence sur la marque bleue pourrait avoir des implications majeures pour la division féminine de l’émission dans la préparation de WrestleMania 36.

Dimanche prochain, il y a eu un match pour le titre numéro un des femmes de SmackDown, Elimination Chamber. Les banques pourraient-elles potentiellement être jetées dans cette structure barbare, gagner puis affronter son meilleur ami au Show of Shows?

Nous espérons que tout sera révélé dans les prochaines semaines.