Sasha Banks s’entraîne avec The Amazing Red, le film de Batista repoussé encore une fois, plus

Selon un rapport de Variety, le nouveau film de Batista, My Spy, a été repoussé pour la deuxième fois. Au lieu du 13 mars, il est maintenant déplacé au 17 avril. Le film devait initialement sortir en novembre. Le film a coûté 18 millions de dollars et devait s’ouvrir contre Bloodshot de Sony et Universal Hunt.

Le film a été réalisé par Peter Segal à partir d’un scénario écrit par Jon et Erich Hoeber. Batista incarne une espionne qui doit enseigner les «outils du métier» à une fillette de neuf ans (Chloé Coleman) lorsqu’elle découvre les caméras cachées qu’il utilisait pour regarder sa famille.

Vous pouvez consulter la dernière édition d’UpUpDownDown ci-dessous. Cet épisode présente Alexa Bliss et Liv Morgan jouant le jeu “Emily veut jouer”:

La WWE a publié le clip suivant de la dernière édition de “The Bump”, montrant la formation de Sasha Banks avec The Amazing Red.