Sasha Banks sera-t-elle la nouvelle championne féminine à Wrestlemania 36?

Après des semaines de retard, la WWE a annoncé il y a quelques semaines un match d’élimination à six pour le Championnat féminin de SmackDown. Dana Brooke n’a pas pu jouer dans le match prévu en changeant de composition.

Maintenant, Bayley est prête à défendre son championnat féminin de SmackDown contre Sasha Banks, Lacey Evans, Naomi et Tamina Snuka dans un match d’élimination Fatal-5-Way à WrestleMania 36.

Révélé: Conversation de WWE Smackdown Star Big E avec Mia Khalifa!

Comme indiqué précédemment par Wrestling Observer Newsletter, la WWE voulait à l’origine organiser un concours de singles pour ce match de titre de la marque bleue.

Bayley et Sasha Banks étaient à l’origine censés se battre en tête-à-tête à WrestleMania 36. Mais les officiels n’ont pas eu suffisamment de temps pour organiser ce match car Sasha a été blessé pendant un certain temps à partir de janvier.

Spoiler: la WWE prévoit un énorme changement de titre à Wrestlemania 36

Mais c’est une querelle qui doit se produire à un moment donné, étant donné que ces deux-là sont les deux meilleurs noms de la division féminine de SmackDown. À partir de maintenant, le plan est de transformer l’un d’eux, babyface pour que la rivalité se produise une fois que WrestleMania 36 sera terminé. Le fatal 5-way agira comme un inducteur pour faire de la querelle une réalité en temps voulu.

Vraie raison pour laquelle la WWE a annulé Sasha Banks Vs. Bayley à Wrestlemania 36

Comme indiqué par wwfoldschool.com, le plan actuel est de faire ce match Fatal 5 Way à WrestleMania 36, ​​puis de passer à une querelle en simple entre Bayley et Sasha Banks.

Il a été noté que Sasha se transformera très probablement en une figure de bébé après avoir passé seulement six mois comme talon. Voici un rapport détaillé sur la planification plus longue entre les deux,

«Le truc, c’est que Bayley est fou de cinq voies. Mais Sasha, qui est censée être la meilleure amie de Bayley, était folle jusqu’à ce que son nom soit annoncé dans le match.

L’entreprise voulait faire Bayley et Sasha à WrestleMania et à leur crédit, étant donné qu’il n’y avait pas de temps pour le construire… littéralement, cela est arrivé il y a une semaine ou deux.

Ils ont en quelque sorte poussé avec “nous allons faire le cinq qui sera le début [of the feud] et ensuite nous ferons le match en simple quand ce ne sera pas si pressé. “

Le plan sera encore plus concret si le titre change de mains à WrestleMania 36. Déjà quelques images font sur Internet que Sasha Banks a remporté le titre féminin de SmackDown lors des enregistrements de WrestleMania 36.

Il n’y a pas de vérité dans les rumeurs. Mais ce ne sera pas une surprise si la WWE coupe la prise, car cela créerait du mauvais sang entre ces deux-là pour lancer la rivalité, de manière organique.