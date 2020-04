Scott Dawson réagit au WrestleMania 36 “Dive” de Rob Gronkowski pour remporter le titre 24/7

Comme on l’a vu lors de la «Night Two» de WrestleMania 36, ​​dimanche soir, Rob Gronkowski a fait un plongeon balcon pour remporter le championnat 24/7. Scott Dawson du Revival est allé sur Twitter après le match, tweetant ce qui suit,

«Mon Dieu, même Gronk fait des plongées. Pouvons-nous tous arrêter de les faire maintenant? Au moins le garder au minimum? “

Riddick Moss a répondu au tweet en disant:

«Gronk> Dawson. Un style plus excitant IMO. “

Dawson a répondu à Moss par ce qui suit:

“Vous m’avez toujours critiqué très strictement. Je respecte ça.”

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, The Revival ne signera pas à nouveau avec la WWE lorsque leurs contrats expireront. Le contrat de Dawson expire le premier et sera suivi par Dash Wilder plusieurs semaines plus tard.

