Scott Hall n’aurait pas quitté la WWE pour de l’argent garanti, révèle sa garantie à la baisse à la WWE

Le Hall of Famer de la WWE, Scott Hall, a récemment été invité sur le podcast spécial «Talk Is Jericho» de Chris Jericho’s Rock ‘N’ Wrestling Rager At Sea: Part Deux.

Voici les faits saillants:

Ne pas avoir quitté la WWE s’il avait reçu de l’argent garanti:

Eh bien, j’ai été formé à l’art de faire des affaires avec des promoteurs de Curt Hennig, alors j’ai mis Vince de côté une fois à la télévision et j’ai dit: “ Hé patron, puis-je vous demander quelques conseils? ” Parce que Curt a dit les gars intelligents aiment aider. Il veut aider, alors j’ai dit: “Hé patron, est-ce ma sonnerie qui doit être améliorée ou dois-je y travailler?” [Hall imitates McMahon scoffing]

‘Absolument pas! Tu es l’un des meilleurs que nous ayons! »J’ai dit:« Est-ce mes compétences de micro? Pouvez-vous m’aider à aller mieux? »Et il a répondu:« J’adore ce que vous faites. »Et j’ai dit:« Parce que je veux gagner beaucoup d’argent comme les gars qui m’ont précédé, et j’ai remarqué que mon salaire a sorte de plateau, même si je sens que ma valeur pour l’entreprise augmente. »J’ai dit:« Je suis un babyface que vous pouvez laisser pondre et ils chantent mon nom.

Je mettrais les gars et [the crowd] scandait toujours mon nom. J’étais au bon endroit, j’avais envie. J’ai juste dit: «Je veux un peu plus» et il a dit «non». Je serais resté [in WWF] pour moins. Je voulais juste une garantie et il ne le ferait tout simplement pas.

Sa garantie contre la WWE:

ma [WWF] contrat, comme tout le monde, sauf peut-être Hulk [Hogan] et d’autres choses, [Ultimate] Guerrier, [was] 10 jours à 150 $ par date, c’est garanti. Oui, tu as fait plus que ça, mais c’est ce que tu as été garanti. 1 500 $ et vous abandonnez tout pour 1 500 $.

Booker T refuse un nWo spot:

Savez-vous ce que Book a dit? Vous savez, Book is smart. Et maintenant, nWo prend de l’ampleur, nous ajoutons un gars à chaque télévision. Alors je me souviens avoir parlé à Book et il a dit: “Non, j’apprécie l’amour, mec, mais je suis un acte solo.”

Ne connaissant pas Hulk Hogan avant nWo:

Oui, je ne connaissais pas du tout Hulk, mais, comme tout le monde dans le [pro] entreprise de lutte, vous êtes une sorte de marque pour lui. Je l’admets. Et je n’oublierai jamais comment, quand vous êtes dans le coin depuis longtemps, vous avez en quelque sorte vécu tous les hauts et les bas et c’est amusant de les partager avec les gars avec qui vous travaillez. Et voici Hulk, qui pour moi a tout fait, est allé au sommet de la montagne.

Et pour voir à quel point il était excité Bash At The Beach, puis plus tard à Starrcade quand il a fait un travail pour [Roddy] Piper dans le dormeur. Et il n’était pas obligé, mais nous l’avons convaincu. Nous avons dit: «Allez simplement sur Nitro et mentez.» Dites simplement: «Non, j’ai donné un coup de pied au cul de Piper.» Et le voir à nouveau si excité était vraiment cool pour moi.

