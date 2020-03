Scott Steiner tire fort sur le Temple de la renommée de la WWE

WWE

Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous informer que Scott Steiner recommence.

«Big Poppa Pump» a récemment été interviewé par David Penzer pour son podcast Sitting Ringside. Jamais un pour retenir ses opinions sur la WWE, il a dit ce qui suit lorsqu’on lui a demandé une éventuelle intronisation au Temple de la renommée: –

«Tout d’abord, où dans le f * ck est le Hall Of Fame? Comment pouvez-vous être dans le Hall Of Fame s’il n’existe pas? Il existe dans l’esprit de Vince. Dois-je donner un f * ck si je loue un espace dans l’esprit de Vince? F * ck non, je ne donne pas un f * ck ce qu’il pense. Donc je m’en fiche si je suis dans le Hall Of Fame parce que c’est une blague f * cking parce qu’elle n’existe pas. “

Jusqu’à présent, alors Steiner.

Big Scott a également eu des mots forts pour Triple H, disant “c’est la chose quand un gars est une marque et qu’il veut battre tout le monde et qui est un p * ssy légitime” en se référant à la façon dont il a été réservé contre les anciennes stars de la WCW en WWE. Steiner, bien sûr, a été fameusement aplati par «The Game» dans leur hideuse rivalité.

Comme c’est également le cas avec Steiner, le podcast est une huée d’écoute, bien que ce soit certes plutôt apprivoisé par un gars qui a appelé Stephanie McMahon un “c * nt” la dernière fois qu’il a parlé à WhatCulture.