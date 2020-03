Scott Steiner va récupérer complètement, selon sa femme

Lutte d’impact

Après l’annonce hier de la chute de Scott Steiner lors d’un enregistrement d’Impact Wrestling, sa femme a confirmé que la légende ferait une “ récupération à 100% ” sur Twitter.

Steiner a été transporté à l’hôpital peu de temps après l’incident, qui a eu lieu lors de l’enregistrement par l’Impact de l’émission A-Town Beatdown à Atlanta.

Des stars telles que Tommy Dreamer et Scott D’Amore ont tweeté que l’ancienne star de la WCW / WWE allait bien et que le premier a mentionné que “ sa famille est reconnaissante pour les préoccupations et le soutien de tout le monde ”.

Maintenant, la femme de Steiner, Christa Rechsteiner, a confirmé sur Twitter que “ Big Poppa Pump ” était bien sur la voie du rétablissement.

Elle a tweeté:

“ Tout d’abord, je suis allé remercier tout le monde @IMPACTWRESTLING d’avoir si bien pris soin de mon mari @ScottDAmore @THETOMMYDREAMER @ johnnyswinger2 @JoeyRyanOnline @IMPACTWRESTLING & Cobb County EMTs. Nous apprécions tous les bons voeux, pensées et prières. Il fera une récupération à 100%. ‘

PWInsider a rapporté que Steiner devrait subir une intervention cardiaque à un moment donné après son effondrement lors des enregistrements et qu’il reste dans un état stable. Un épisode cardiaque serait le diagnostic précoce.

Tout le monde ici à WhatCulture Wrestling souhaite au grand homme tout le meilleur et une récupération rapide. J’espère que nous aurons des nouvelles du lutteur lui-même dans les semaines à venir et cet incident sera un incident qui se produira pour l’un des personnages les plus francs de la lutte.

Nous serons sûrs de vous tenir au courant de son état au fil des nouvelles.