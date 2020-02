Scotty Riggs explique pourquoi Eric Bischoff l’a signé pour un contrat de trois ans avec la WCW

L’ancienne star de la WCW Scotty Riggs a récemment été interviewée par Wrestling Inc. pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Travailler avec Eric Bischoff:

Je n’ai jamais vraiment croisé Eric. Kevin Sullivan était le seul gars avec qui j’avais affaire parce qu’il réservait le talent. La seule chose avec laquelle j’ai parlé à Eric pendant les cinq années où j’étais, il y avait deux fois mon contrat, deux fois la rencontre avec ma femme à l’époque et il y avait une autre chose à laquelle je ne pouvais pas penser.

Bischoff lui a donné une prolongation de contrat après avoir lu sur les feuilles de terre qu’il allait à la WWE:

Eric est venu vers moi en restauration et m’a dit qu’il voulait parler de mon contrat. Il ne m’a jamais parlé auparavant. Il a dit qu’il voulait offrir un contrat de trois ans avec une augmentation de salaire chaque année. J’en ai un peu plus parlé l’année dernière… C’est fondamentalement la seule conversation que j’ai jamais eue avec Eric. Il n’a rien fait avec la lutte et il a traité plus au niveau de la télévision. En ce qui concerne les matches, nous avions beaucoup plus de latitude. Nous étions sous-produits et nous avons organisé nos matchs. La partie créative était la nôtre, “Vous avez 15 minutes pour le faire … Vous avez 7 minutes pour le faire.” Mais vous avez fait tout le reste vous-même.

