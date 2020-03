Sean Waltman révèle des chaussures et des bijoux personnalisés qu’il avait faits pour l’induction de nWo par WWE HOF (Photos)

Sean Waltman a récemment utilisé les médias sociaux pour montrer une paire de chaussures nWo personnalisées qu’il avait faites pour porter lors de la cérémonie d’intronisation au WWE Hall of Fame initialement prévue pour le WrestleMania 36 Weekend à Tampa, en Floride, au cours de la première semaine d’avril.

La légende de la lutte professionnelle a sauté sur sa page Instagram officielle cette semaine pour montrer des baskets Nike personnalisées du Nouvel Ordre Mondial (nWo) qu’il avait faites et avait l’intention de porter à la WWE Hall Of Fame 2020 Class induction de la faction nWo, qui est maintenant en place dans l’air en termes de date et de lieu.

Il a été signalé que la WWE pourrait déplacer la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée 2020 au week-end de la WWE SummerSlam 2020 en août.

“J’étais vraiment impatient de sortir ces Nike AJ1 Hightops” nWo Hall of Fame “personnalisés par @goikicks pour la semaine de WrestleMania”, a écrit Waltman sur sa page Instagram officielle mercredi dans un article qui comprenait trois photos des baskets personnalisées et quelques-unes nWo bijoux personnalisés qu’il avait également faits pour la cérémonie d’intronisation au Hall of Fame de la WWE.

