Seth Rollins admet qu’il n’était pas excité de tourner les talons après le programme Bray Wyatt

S’adressant à la personnalité de la WWE Peter Rosenberg sur le podcast Cheap Heat, Seth Rollins a révélé qu’il n’était pas excité de devenir un talon après la fin de l’histoire avec Bray Wyatt.

Voici ce qu’il avait à dire:

“La réponse courte est non [excited about turning heel]. Ce n’était pas quelque chose qui m’excitait hors de la porte. Je sens que j’ai eu une fin brutale de l’affaire, une secousse brute, quand il s’agissait de ce que je faisais à l’époque et de la position que j’avais avec le personnage de The Fiend et Hell in a Cell et le Super ShowDown [Crown Jewel] matchs après que je venais de sortir de ce que je pensais être un match incroyable et une longue histoire avec Brock Lesnar de SummerSlam. “

