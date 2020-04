Seth Rollins commente les spectacles continus de la WWE pendant l’épidémie de coronavirus

La star de la WWE Seth Rollins a récemment été interviewée par Sports Illustrated pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Jouer devant un Performance Center vide:

C’est étrange. C’est étrange. Cela me ramène à mes jours de lutte devant huit personnes. Je suis passé par là avant. Je me suis habitué à Monday Night Raw, 10 000 personnes. C’est une toute autre ambiance. Tout est sombre. Nous voulons tous passer au travers, mais nous essayons tous de comprendre cette chose ensemble. Quand tout a commencé à se développer ici aux États-Unis, je n’ai délibérément rien tweeté ou Instagram sur la lutte parce que je ne me sentais pas bien. Ensuite, je suis sorti et j’ai coupé cette promo sur Monday Night Raw et je suis revenu et j’ai eu presque ce sentiment de soulagement.

S’il est plus difficile de couper une promo ou de lutter sans public:

Je dirais couper une promo. Vous n’avez pas de réaction de la foule pour jouer. Une promo, lorsque vous avez une conversation avec la foule, on a vraiment l’impression de parler à quelqu’un. C’est comme s’ils faisaient partie de la conversation. Si vous n’avez pas cela, il y a beaucoup de pression.

Et aussi ne pas avoir la possibilité de faire plusieurs prises. Monday Night Raw est en direct, c’est donc une promo en une prise. C’est un monologue en une prise. Je n’ai pas la possibilité de copier-coller cette chose ensemble. Ce n’est pas comme un film. La lutte, en revanche, est fluide. C’est dans le ring et ça bouge. Beaucoup d’entre vous peuvent le faire. Il y a beaucoup de changements que vous pouvez apporter.

Une promo est éprouvante pour les nerfs. Vous pouvez tout entendre. Il n’y a pas d’audience pour noyer quoi que ce soit. Vous pouvez entendre des caméramans qui traînent. Vous entendez tout le monde chuchoter dans le dos. C’est vraiment étrange d’une certaine façon.

Son opinion sur la WWE se poursuit avec des spectacles en direct à la lumière du coronavirus:

Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert médical. De toute évidence, les aéroports sont toujours ouverts. Doivent-ils fermer? Je ne sais pas. J’aimerais avoir des réponses. Je suis sûr que beaucoup de gens le font. En ce moment, j’essaie juste de rester aussi hygiénique que possible, de garder mes distances avec autant de personnes que possible. Désormais, je me sens bien. Je frappe au bois, j’ai pu éviter cette chose. Je connais beaucoup de familles et de personnes qui en ont été touchées.

C’est extrêmement contagieux et c’est très dangereux. J’aimerais avoir plus de réponses. J’aimerais bien savoir quelle était la bonne chose à faire. Après WrestleMania, nous allons nous souvenir et voir où nous allons aller d’ici. En ce moment, je suis très humble et reconnaissant d’avoir un travail qui a encore besoin de moi. Beaucoup d’Américains ne sont pas dans ce bateau et leur avenir est incertain. Donc, si leur fournir du divertissement peut les aider, je pense que nous sommes productifs en faisant quelque chose de bien.

Essayer de tirer le meilleur parti de WrestleMania:

C’est aussi gros qu’une boule de courbe que vous pouvez lancer à cette période de l’année. Je pense que nous essayons tous d’en tirer le meilleur parti. Je pense que nous avons un état d’esprit différent en tant qu’interprètes. Nous allons tous sortir et faire comme si 80 000 personnes remplissaient le Performance Center comme il le serait au Raymond James Stadium. Les gens qui paient pour regarder WrestleMania à la maison ne méritent pas moins un spectacle car ils ne sont pas là en direct. Nous allons faire de notre mieux pour que WrestleMania se sente aussi WrestleMania que possible.

