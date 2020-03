Seth Rollins commente son alliance avec Murphy et l’AOP, leur nom stable, plus

Lors de la dernière édition de «The Bump» de la WWE, Seth Rollins a commenté son alignement avec Murphy et l’AOP, leur nom stable, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’émission ci-dessous:

Sur son changement au cours des derniers mois: “Je suppose que c’est beaucoup plus pour moi, au lieu d’être ce que je pense être censé être, je suis plus ce que je pense que je devrais être, ce que je devais être.” Je me suis toujours imaginé un leader, quel que soit le rôle dans lequel je jouais. Mais je pense que ces derniers temps, je n’ai pas eu tellement peur de faire part de mes sentiments, de dire au monde ce qu’ils ont besoin d’entendre. Cela n’a pas été pris trop gentiment par certaines personnes, je suppose. “

Sur l’évolution de son écurie: «Je dirais extrêmement bien. Je veux dire, Murphy et AOP, ce sont des gars qui avaient vraiment faim. Ils sont assis sur la touche sur la liste Raw depuis un certain temps. Vous savez, Murphy s’est frayé un chemin depuis 205 [Live], a sans aucun doute eu d’excellentes performances sur le ring, mais il manquait juste une petite chose, et je pense qu’une petite chose est une indication. Les AOP sont évidemment des monstres. Il n’y a ni si ni ni à ce sujet. Mais il leur manquait également une chose depuis qu’ils étaient arrivés sur la liste principale. Maintenant dans NXT, ils avaient Paul Ellering. Et Paul a été un guide et une force motrice dans leur progression. Et je pense que je peux – ne pas me comparer au grand Paul Ellering – mais je crois que je peux fournir à ces messieurs le même type de conseils que M. Ellering. »

Sur les noms potentiels de l’écurie: «Ouais, j’avais quelques idées, tu sais. J’ai eu des noms sympas dans le passé, et donc j’ai des idées. Nous verrons donc où il atterrira, peut-être après WrestleMania. Mais j’ai du brassage de certaines choses. “

