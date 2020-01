Seth Rollins de la WWE accusé de racisme après la publication sur Instagram de “KKK”

WWE / Instagram, @ wwerollins

Vous vous souvenez quand Seth Rollins, après avoir fait un Tweet désastreux après l’autre tout au long de 2019, a supprimé ses comptes de médias sociaux dans le but de prévenir son cas terminal de fièvre aphteuse?

Ouais, eh bien, il souhaiterait peut-être qu’il s’en tienne à cette politique.

Dans un épisode à peine crédible, l’ancien champion universel a été contraint ce week-end d’expliquer pourquoi il avait posté une photo représentant le KKK sur Instagram.

Rollins a fait une histoire Instagram avec une photo de trois klansmen, apparemment dans le but de promouvoir le produit de son ami, The Boy & The Bear Coffee. D’une manière ou d’une autre, il a certainement atteint cet objectif déclaré. Voici le message en question:

Instagram, @wwerollins

Le Messie a rapidement supprimé le message une fois la fureur déclenchée, et a expliqué plus tard via Twitter qu’il pensait que les personnes sur la photo étaient trois sorcières, comme s’il s’agissait d’une production amateur de Macbeth. Il s’est en outre excusé pour toute confusion, concluant par “F le KKK. F racisme” – quelque chose sur lequel nous pouvons tous, nous l’espérons, être d’accord.

Compte tenu de la montée déprimante du nationalisme d’extrême droite aux États-Unis ces dernières années et de l’importance du KKK à travers l’histoire du pays, il est quelque peu surprenant que Rollins n’ait pas immédiatement brillé. Nous sommes prêts à croire qu’il faisait sa meilleure impression de Wayne Hennessey et qu’il est maintenant “désespéré d’apprendre le Klu Klux Klan”.

Nous vous conseillons également d’éteindre son smartphone pendant quelques mois.