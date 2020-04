Seth Rollins et David Starr entrent dans le vif du sujet sur Twitter

Seth Rollins s’est rendu sur Instagram mercredi pour commenter la pandémie de coronavirus et toutes les dernières versions de la WWE. Le lutteur indépendant David Starr et Seth Rollins ont ensuite fait des allers-retours sur Twitter, que vous pouvez voir ci-dessous. Rollins a dit à l’origine,

«J’ai l’impression que c’est une journée de compassion, d’empathie, de compréhension et d’essayer de se soutenir mutuellement, vous savez? Pour se reprendre. Et c’est pour tout le monde. Ce n’est pas seulement pour les gars et les filles qui sont lâchés, mais pour tous ceux qui ont la chance en ce moment de pouvoir encore avoir une position où nous pouvons percevoir un chèque de paie et nous pouvons soutenir ceux qui nous aiment et ceux qui nous entourent nous. Et je pense que nous devons prendre sur nous de travailler plus dur pour faire en sorte qu’il y ait une place pour tous ceux qui ont encore eu le pire aujourd’hui pour revenir. Je pense qu’en tant que planète, nous pouvons nous rallier à l’idée que ce n’est que temporaire. »

Rollins a ensuite répondu à certains tweets, notamment en disant à Alex McCarthy de TalkSPORTS, «Je comprends très bien d’où vient toute la colère et la frustration et c’est bien. C’est une journée émotionnelle pour nous tous et certaines personnes ont besoin de se défouler. Pour moi, ça a été beaucoup de tristesse et de contemplation et un désir de s’unir et de se rallier derrière une industrie que j’aime. »

Starr a ensuite demandé à Rollins s’il voulait “Se rallier derrière une industrie ou se rallier derrière une entreprise?” Vous pouvez consulter leur échange Twitter ci-dessous.

Starr est bien connu pour avoir plaidé pour un syndicat dans la lutte professionnelle.

Voulez-vous dire se rallier derrière une industrie ou se rallier derrière une entreprise? https://t.co/oatYyYNG9f

– (((David Starr))) 🌹 (@TheProductDS) 16 avril 2020

Je veux dire une industrie, David. Je viens de rien. J’ai des amis et des étudiants à tous les niveaux et ils ont tous été décimés par cette pandémie. Hier, alors que la fermeture de la famille de la WWE s’est installée, j’ai ressenti une profonde tristesse. Je veux que nous nous élevions tous. https://t.co/POiRMeW12t

– Seth Rollins (@WWERollins) 16 avril 2020

Je suis d’accord que nous, les travailleurs, devons tous nous rassembler.

Je pense que la reconnaissance de la responsabilité des décisions inutiles et flagrantes doit également être prise.

– (((David Starr))) 🌹 (@TheProductDS) 16 avril 2020

Je crois que le sentiment de compassion, d’empathie et de tristesse est sincère.

Je crois également que la reconnaissance de la responsabilité de ces actions inutiles et flagrantes devrait également être faite.

En tant que travailleurs, nous devons canaliser cette tristesse (et dans certains cas la colère justifiée) pour nous unifier. https://t.co/jMcX4GrGHL

– (((David Starr))) 🌹 (@TheProductDS) 16 avril 2020