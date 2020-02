Seth Rollins explique comment la WWE essaie de nouvelles choses en 2020

Sports Illustrated et Justin Barrasso ont récemment interviewé Seth Rollins où il a parlé d’un large éventail de sujets.

Au cours de l’interview, il a expliqué comment la WWE tentait de nouvelles choses au cours de la nouvelle année. Voici ce qu’il avait à dire:

“Je suis toujours intéressé à essayer de nouvelles choses. Pour moi, les matchs sont les matchs. Ce n’est pas vraiment ce que vous faites, c’est comment vous le faites. Je prêche cela en ce qui concerne mon école de catch et en ce qui concerne les gars, j’essaie de m’aider sur notre liste. Je pense que lorsque les opportunités se présentent, vous voulez évidemment essayer d’en tirer parti. Regardez, nous le faisons si souvent. Il y a tellement de contenu que la WWE sort du point de vue du paiement à la vue, du point de vue de la télévision en direct. Il y a tellement de choses que nous faisons, donc tout le monde essaie toujours de trouver la prochaine grande chose ou la prochaine nouvelle idée pour changer l’industrie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mon modèle a toujours été la cohérence. Lorsque vous allez là-bas et que vous êtes passionné par ce que vous faites, cela transparaît et les gens finiront par l’apprécier. “

“Quant à la prise de risques en 2020, nous avons déjà commencé par tenter notre chance en 2019 avec le personnage de” Monday Night Messiah “. Vous regardez quelqu’un comme Drew McIntyre remporter le Royal Rumble, vous regardez comment les choses se déroulent sur SmackDown avec The Fiend, vous regardez où sont les femmes, en tentant avec Rhea Ripley et Charlotte et en tissant en NXT, donc je pense que l’entreprise prend plus de risques de différentes manières. J’ai hâte de voir ce que ces personnes à qui on a donné de nouvelles opportunités peuvent faire pour s’intensifier et faire entrer l’entreprise dans la prochaine décennie. Je suis toujours à la recherche de plus de chances et de tours de personnage, mais si vous avez de la passion et que vous allez là-bas et exécutez, c’est tout pour moi. “