Seth Rollins ne sait pas si la WWE devrait continuer à faire de nouveaux spectacles

WWE.com

Seth Rollins a pesé avec des commentaires sur la décision de la WWE de continuer à produire des émissions de télévision originales pendant la crise mondiale actuelle.

S’adressant à Jimmy Traina de Sports Illustrated, «The Monday Night Messiah» a dit ce qui suit (h / t Cageside Seats): –

“Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert médical. De toute évidence, les aéroports sont toujours ouverts. Doivent-ils fermer? Je ne sais pas. J’aimerais avoir des réponses. Je suis sûr que beaucoup de gens le font. En ce moment , J’essaie juste de rester aussi hygiénique que possible, de garder mes distances avec autant de personnes que possible. Je souhaite avoir plus de réponses. Je souhaite savoir ce qui est la bonne chose à faire. En ce moment, je suis très humble et reconnaissant que j’ai un travail qui a encore besoin de moi. Beaucoup d’Américains ne sont pas dans ce bateau et leur avenir est incertain. Donc, si leur fournir du divertissement peut les aider, alors j’ai l’impression que nous sommes productifs en faisant quelque chose de bien. “

Il est difficile de contester un seul mot de cela.

Avec Rollins considéré comme l’un des leaders modernes des vestiaires de la WWE, on pourrait supposer que ses pensées sont reflétées par au moins une partie de la liste. C’est une situation difficile et une décision plus difficile, même si on a l’impression que les choses tendent à cesser la production pendant un certain temps, comme Rollins l’a confirmé: –

“Après WrestleMania, nous allons nous souvenir et voir où nous allons aller d’ici.”

Voyons ce qui se passe après le “Show of Shows” de ce week-end.