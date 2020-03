Seth Rollins révèle ce que lui et Becky Lynch font pendant le coronavirus

Lors d’un récent entretien avec HollywoodLife.com, Seth Rollins a révélé ce que lui et Becky Lynch avaient fait pendant la pandémie de coronavirus, sa haine pour TikTok, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la façon dont lui et Lynch font face à la pandémie: «Évidemment, personne ne sait combien de temps ce processus va prendre. Nous profitons des temps d’arrêt et cuisinons des dîners, regardons des films et traînons. Nous n’avons pas vraiment beaucoup de temps pour le faire. Alors vous savez, nous allons avoir des nuits pleines de sommeil. Nous allons passer du temps avec mes animaux. Profitez simplement d’un temps de qualité par opposition au temps de travail, qui est l’endroit où nous passons la plupart de notre temps à faire. Heureusement, elle ne fait pas partie de ces types difficiles qui ont besoin de beaucoup de choses pour se divertir, donc je vais bien et je vais bien. Je pense qu’elle est en train de boire des bières et de sortir. »

En appréciant ce qu’il a à la suite de la situation: «Il y a beaucoup de gratitude au cours des dernières semaines. Souvent, notre travail nous conduit en lambeaux, et nous nous plaignons, comme nous tous, de nos lieux de travail. «[We] sont frustrés ou sont surmenés et sous-estimés “et des trucs comme ça. Je pense qu’avec cette situation, cela vous fait certainement jeter un coup d’œil sur le côté plus lumineux des choses. Vous regardez autour de vous et vous voyez que plus de trois millions d’Américains ont déposé une demande de chômage la semaine dernière, ce qui est inouï, et le fait que nous [in the WWE] sont toujours en mesure d’avoir un emploi. Non seulement cela, mais c’est un travail que j’aime, et je peux toujours y participer pendant cette période, même si c’est de manière abrégée. Il y a quelque chose de très humiliant et beaucoup de gratitude qui va de pair avec tout cela, alors j’espère que lorsque nous sortirons de cette crise, ce sera quelque chose que nous pourrons prendre avec nous pour avancer dans notre vie de tous les jours. »

Comment il passe du temps à la maison: “Oh mon Dieu. J’ai hâte de passer le plus de temps avec mes animaux – mon chien Kevin et mon chat Darrell – car je n’ai pas le temps de passer presque autant de temps avec eux quand nous avons notre horaire régulier. “

Sur son dédain pour TikTok: «En ce qui concerne TikTok, regardez, je vais le dire très clairement: je déteste TikTok! Internet est une grande pom-pom girl en ce moment car il y a beaucoup de temps où la positivité circule, et je ne veux pas répandre la négativité, mais regardez, nous avons beaucoup trop de temps entre nos mains, et TikTok n’est pas … Je veux dire, lisez un livre! Pour l’amour de Dieu, ces vidéos de danse sur TikTok me rendent complètement fou. Je ne peux plus le supporter… Ouais, j’ai hâte de rester et de regarder un tas d’émissions de télévision et de rattraper quelques films, de sortir avec mon chien et mon chat. Je vais commander une machine à expresso pour ma maison afin que je puisse apprendre à faire du bon café à la maison. Mon café a beaucoup de mal, évidemment, en ce moment en tant que petite entreprise, donc ce sont des choses que j’attends avec impatience, mais TikTok n’en fait pas partie! [Laughs]”