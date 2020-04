Seth Rollins sur les sorties de la WWE: “Aujourd’hui est une journée difficile pour tout le monde”

La superstar de la WWE, Seth Rollins, a commenté les sorties de la WWE et appelé les gens à faire preuve de compassion et d’empathie pendant une «journée difficile» pour ceux qui entrent et viennent de quitter la WWE. Seth Rollins a parlé de la difficulté d’une journée pour la WWE.

Seth Rollins a commenté les versions ci-dessous avec la déclaration suivante.

«C’est juste une journée difficile pour nous tous. Mon cœur est brisé pour les gars et les filles avec qui je suis très proche et qui ont eu le pire aujourd’hui. Et cela vaut pour, vous savez, le talent que vous aimez à l’écran, mais aussi tout le monde dans les coulisses, qui est hors écran, qui ne peut pas obtenir la fanfare des médias sociaux que certains des talents obtiennent. “

Seth a continué, commentant la négativité et l’hostilité envers la WWE à propos de cette décision difficile.

«Mais une chose que je vois, qui me dérange un peu, c’est toute la négativité et l’hostilité envers la WWE. C’est une journée difficile pour tout le monde. Pour nous tous. Et je pense que s’il y a jamais eu un moment pour nous unifier, nous unir et essayer de faire de notre mieux pour essayer de maintenir cette entreprise en vie du mieux que nous savons, c’est ce moment. Et je pense que pointer du doigt ou dire: «Vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela» est – je ne sais pas, cela ne ressemble tout simplement pas à l’heure ni au lieu. J’ai l’impression que c’est une journée de compassion, d’empathie, de compréhension et d’essayer de se soutenir mutuellement, vous savez? Pour se reprendre. “

Seth Rollins a continué sur IG en direct et a parlé de son cœur brisé pour tous ceux de la WWE dont les emplois ont été affectés aujourd’hui.

