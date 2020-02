Sgt. Slaughter commente WrestleMania 36, ​​fait l’éloge de la WWE NXT et plus encore

Lors d’un récent entretien avec le Orlando Sentinel, Sgt. Slaughter a commenté WrestleMania 36, ​​le WWE Performance Center à Orlando, FL, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Lors de sa victoire au Championnat de la WWE contre Ultimate Warrior: “Oui, c’est le plus grand moment fort de ma carrière, battre le” Ultimate Puke “au Royal Rumble à Miami. Cela a vraiment propulsé le Sarge sur une autre orbite. »

Sur le WWE Performance Center faisant de la Floride une «deuxième maison» pour la WWE: «C’était un endroit où nous venions pendant deux semaines pour visiter tout l’État, et maintenant nous sommes ici en permanence… NXT a commencé à être une sorte de notre ligue mineure pour que nous puissions obtenir le Performance Center… et maintenant ils ‘ai augmenté. Ils frappent à la porte de Smackdown et de Raw, disant: «Laissez-nous entrer, nous sommes prêts.» »

Sur l’expansion de la WWE: «C’est maintenant dans le monde entier, et c’est ainsi depuis un bon moment. Nous aurons des spectacles en Floride un jour et en Angleterre le lendemain. Mais ça arrive à: “Où allons-nous d’ici?” L’homme est allé sur la lune, mais [WrestleMania] autant aller sur Mars.

Sur son mandat à la WWE: “Les gens me regardent et disent:” Comment se fait-il que vous soyez toujours là? “Ils vous clonaient ou faisaient des statues mais je pense qu’ils me pétrifieront, parce que je ne m’en irai pas.”

La semaine de WrestleMania: «C’est comme une réunion de famille. Vous êtes sur la route depuis des années et des années avec le talent, puis ils s’en vont et vous partez. Ensuite, le Hall of Fame et WrestleMania arrivent et vous vous voyez tous à nouveau, entrez dans un coin et commencez à parler. … Ils devraient avoir un microphone ou une caméra à l’intérieur; ça vaut le coup. “