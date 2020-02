Shawn Michaels est un grand fan de cette star NXT

WWE.com

Attendez-vous à de grandes choses de la part de Jordan Devlin dans la WWE à l’avenir – non seulement parce qu’il est le nouveau champion Cruiserweight, mais parce que la légende de la lutte Shawn Michaels serait un “grand partisan” du talentueux Irlandais.

C’est ce que dit Dave Meltzer dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter.

L’histoire est particulièrement remarquable compte tenu de la participation de Michaels à NXT et au WWE Performance Center, car si ses louanges signifieraient toujours quelque chose en lutte, le fait qu’il soit dans cette position augmente les chances de résultats tangibles à la télévision.

Devlin a vaincu Angel Garza, Isiah ‘Swerve’ Scott et Travis Banks pour devenir champion Cruiserweight au Worlds Collide le week-end dernier. Bien qu’il soit actuellement chez lui sur NXT UK, l’Irish Ace devrait désormais défendre la sangle de cette marque, l’empreinte américaine de NXT et 205 Live. Espérons que cela conduira à une plus grande exposition et à une reconnaissance plus large de ses talents à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

C’est une juste récompense pour quelqu’un qui se distingue depuis un moment dans le vivier de talents de la WWE et Devlin, à 29 ans, semble maintenant prêt à décoller. Voyons jusqu’où il peut aller.