Shawn Spears parle de son infâme président tourné sur Cody Rhodes

Shawn Spears a discuté dans une interview avec Chris Van Vliet de son infâme fauteuil tourné vers Cody Rhodes au Fyter Fest 2019 qui l’a laissé saigner à l’arrière de la tête. Voici ce qu’il avait à dire:

“C’est drôle parce que si la chaise était gimmick, alors rien ne se serait mal passé, donc clairement la chaise n’était pas complètement gimmick, c’est une chaise en acier, il y en aura une partie qui ne sera pas falsifiée de quelque façon que ce soit, forme, ou forme et cela nous préoccupait tout au long de la soirée, nous traversions les chaises, il y en avait deux séparées, il y avait une chaise et puis il y avait une chaise d’appoint juste au cas où nous en perdrions une ou quelque chose comme ça, ils étaient à la fois exactement la même chose, rien de différent, c’est juste une de ces choses où une fraction de centimètre était éteinte, soit j’étais trop loin, et quand j’ai demandé même à Cody, il a dit: “ Je me suis trop penché ” et c’est comme: “Non, ce n’est personne, vraiment, faute, c’était un moment dans le temps, c’est ce que nous avons fait, j’ai basculé pour les clôtures, vous vous êtes penché,” et c’est juste qu’un petit peu l’a attrapé. “

H / T à 411 Mania