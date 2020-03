Shayna Baszler à propos de son amitié avec Ronda Rousey et la WWE ne pas forcer la gorge des fans

Lors d’un récent entretien avec le New York Post, Shayna Baszler a commenté son amitié avec Ronda Rousey, ne recherchant pas le soutien des fans, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Si vous ne cherchez pas de support pour les fans: “C’est soit que vous allez vous briser dans cet anneau, soit que vous allez vous y retrouver. Et les gens qui ne peuvent pas le pirater sont éliminés très rapidement. C’est le monde dont je viens. Ces filles qui viennent ici et qui veulent gagner des fans et amener les gens à ooh et ahh. C’est comme, les gens peuvent aller regarder des feux d’artifice et ooh et ahh. Ils ne se souviendront pas du spectacle de feux d’artifice à la fin, mais vous savez qu’ils se souviendront quand le bras de quelqu’un est grossier et pend de son corps. “

En mordant Becky Lynch: “Je vais juste faire tourner les têtes, et tout ce que je fais … quel que soit le niveau d’énergie auquel il se trouve, va montrer aux gens:” Oh, c’est quelqu’un que je dois surveiller “. Donc, le fait est que tout est comme sur la manchette, mais ça vous fera lever les sourcils et peut-être mettre votre main devant les yeux de votre enfant. “

Sur Ronda Rousey: «Je suis heureux que ce ne soit pas quelque chose que la WWE a comme forcé la gorge des gens. Je n’ai pas peur. Ce n’est pas que je veuille cacher le fait que Ronda est mon amie. Je ne. Mais en même temps, je me suis cassé le cul aussi fort que quiconque pour le faire, donc je suis heureux que les gens puissent le voir. “