Shayna Baszler: “Becky Lynch est sur le point de se faire frapper avec une dure dose de réalité!”

Lors d’un récent entretien avec SuperSports.com, Shayna Baszler a commenté avoir affronté Becky Lynch pour le titre féminin RAW à WrestleMania 36, ​​et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Shayna Baszler sur Ronda Rousey et l’influence de sa mère sur elle: «Si cela dépendait de la mère de Ronda, elle prendrait tout le crédit pour la façon dont ma vie et ma carrière se sont déroulées! … Il fut un temps où je vivais avec Ronda dans une maison à Venise et je me trouvais avoir lutté à la télévision, et je regardais la lutte… et la maman de Ronda est venue dans le salon et elle dit «tu ne regardes pas ça, vous étudiez ceci ‘… et elle a dit’ gardez cela à l’esprit ‘puis elle s’est éloignée. Ronda nous a installés tous les quatre de manière à ce que nous puissions nous concentrer sur ce que nous sommes exactement… Vous ne gagnez pas beaucoup d’argent en MMA, surtout au début… Elle nous a mis en place pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur notre présence au gymnase… Nous étions libres de nous concentrer sur ce que nous voulions être et c’est ce qui a vraiment donné le ton de ma situation actuelle. »

En devenant éventuellement le champion de WrestleMania: «Ça va écraser Becky Lynch. Elle veut parler de toute ma vie comme un mensonge? … Je pense que les fans qui ne connaissent pas la façon dont je lutte, je suis ici pour leur montrer un peu la réalité. Voilà ce qui est réel. C’est ce qui se passe vraiment si vous vous battez avec quelqu’un que vous ne devriez pas. Voilà comment cela fonctionne. C’est ce qui se passe lorsque vous mettez un petit animal dans une tanière de lions et que le lion veut jouer avec sa nourriture. C’est la réalité…. J’ai le fardeau de montrer ce qu’est la réalité et si j’ai ce titre, tout le monde sera obligé de le regarder. »

Son message à Becky Lynch: “Je pense que Becky Lynch, et ses fans inclus, se sont tellement habitués à voir des” faux “- que pour elle de se tenir sur un ring et de parler de tout ce que je fais devenir un mensonge? … Tout le monde est sur le point d’être frappé par une dure dose de réalité. Je suis cette réalité. “