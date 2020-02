Shayna Baszler BLASTS La réponse des fans de la WWE à son mauvais langage

Shayna Baszler a répondu à certaines critiques d’un fan sur Twitter cette semaine, et elle n’a pas hésité.

Le fan a répondu à la promo originale de Baszler menaçant de “déchirer le sh * t vivant” de la championne des femmes brutes Becky Lynch et a dit: “Cela ne me dérange pas si vous tirez quelque chose comme ça, mais mes enfants regardaient et si vous n’êtes pas ‘ t va le garder PG vous devriez le dire “.

Shayna l’a fustigé pour ses commentaires avec une réponse plutôt définitive.

Sensationnel.

D’autres fans sont intervenus pour dire qu’ils ne savaient pas avec qui se ranger; d’une part, Baszler est un talon à la télévision, et elle a pleinement le droit de jouer ce personnage au mieux de ses capacités. Les médias sociaux sont un outil utile pour évacuer et approfondir sa querelle avec Becky. D’un autre côté, une poignée de personnes pensent que son rejet de la propre certification PG de la WWE était hors de propos.

Baszler fait un point valable sur ne jamais prétendre qu’elle est un modèle. Des personnages comme elle peuvent exister à la télévision, les enfants ont donc des directives clairement définies sur qui ne pas applaudir. Indépendamment de ses pensées personnelles sur le bien et le mal, Shayna prend définitivement toutes les chances qu’elle a pour faire bonne impression.