Shayna Baszler de la WWE supprime un autre Tweet controversé

WWE.com

Shayna Baszler de la WWE a publié un message controversé sur son compte Twitter officiel quelques heures seulement après avoir battu Sarah Logan pour se qualifier pour Money In The Bank sur Raw.

Le tweet a dit: “Vous pensez que vous savez ce qu’est le VRAI? # Réalité # F — Kayfabe”, mais a été rapidement supprimé.

On ne sait pas si Baszler elle-même a décidé d’effacer le poste, ou si la WWE est intervenue et lui a dit de le faire lundi soir. La chose intéressante ici est que Shayna semblait être du côté des sentiments récents de Ronda Rousey concernant la légitimité de la lutte professionnelle (et son attaque cinglante visant les fans de la WWE).

Il est possible que tout cela fasse partie d’un scénario de ramification. Soit cela, soit c’est une coïncidence complète et Baszler ne faisait que faire écho aux pensées de son ancien copain MMA avant de penser mieux.

Shayna avait déjà utilisé un langage coloré lors de la préparation de son match WrestleMania 36 avec Becky Lynch, ce n’est donc pas exactement un nouveau terrain pour l’ex-NXT bad ass. Il est peu probable que le bit “f * ck kayfabe” plaise à la WWE.

Y a-t-il plus dans cette histoire, ou Baszler ne faisait-il que sonner les déclarations provocantes de Ronda? Tu décides.