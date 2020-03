Shayna Baszler et Becky Lynch poursuivent leur feud, SmackDown News, WrestleMania

Shayna Baszler et Becky Lynch poursuivent leur querelle sur Twitter avant leur match à WrestleMania 36. Samedi soir, Lynch a déclaré qu’elle était la personne qui faisait que les gens se soucient de leur match. Baszler a répondu ce qui suit aujourd’hui,

Et c’est vraiment là que nous différons. Vous vous souciez si les gens se soucient. Je me soucie seulement de casser des membres et de gagner. https://t.co/tLmohNH5tm

– Shayna Baszler (@QoSBaszler) 22 mars 2020

Vous pouvez visionner la vidéo «SmackDown en 3 minutes» de cette semaine ci-dessous:

La WWE a publié la dernière vidéo du «Top 10», examinant les meilleures entrées musicales de WrestleMania: