Shayna Baszler: “La situation actuelle de la WWE les rendra créatifs!”

Lors d’un récent entretien avec Espion numérique, Shayna Baszler a commenté le tournage de WrestleMania par la WWE au Performance Center, mordant Becky Lynch, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur l’enregistrement de WrestleMania au Performance Center: «Cela ouvre un tas de possibilités auxquelles personne n’aurait même pensé si ce n’était pas de cette façon. Ça va être intéressant de voir à quel point les gens sont créatifs. Ce sera évidemment très différent et pas seulement parce qu’il n’y a pas d’audience mais cela n’a jamais été fait et maintenant nous sommes libres d’être aussi créatifs que nous voulons avec ce genre de choses. Je pense qu’il y a une sorte de bourdonnement, vous savez, “à quoi ça va ressembler?” Je pense qu’il y a une sorte d’excitation différente. “

Sur la WWE fournissant une distraction: «Je pense que donner quelques jours où les gens peuvent s’asseoir et parler comme, le bon gars et le méchant et pour qui ils encouragent, c’est autre chose dont on peut parler. C’est le moment le plus important pour nous en ce moment. Le monde en a besoin, vous savez, tout comme un sursis mental. »

En mordant Becky Lynch: “Si je devais juste sortir et battre Becky comme je l’ai fait pour tout le monde lors de la construction de la série Survivor, tout le monde aurait été comme:” Oh, Shayna recommence. “Je savais que je devais faire quelque chose pour faire tourner la tête de tout le monde et ça a fait parler tout le monde et je pense que ça a attiré beaucoup plus d’attention que si je venais de faire la chose habituelle. Donc, aucune presse n’est mauvaise presse. Tout le monde regardait et tout le monde a vu ce clip, même s’ils ne l’ont pas vu en direct, alors il a fait exactement ce dont il avait besoin. »