Sheamus commente la situation avec Rusev et Lana, dit Rusev était heureux

Lors d’un récent entretien avec Sportskeeda, Sheamus a commenté la situation de Rusev / Lana. Il a dit,

“Quand il est revenu avec tout ce truc de Lana, les gens étaient vraiment derrière lui et puis ça a un peu chuté et je me suis dit,” Qu’est-il arrivé ?. Il a perdu plusieurs fois contre Lashley mais il était en feu. Le truc du Jour Rusev était de retour et fonctionnait, et ils auraient pu faire beaucoup. Beaucoup plus aurait pu arriver. Je ne sais pas quel est le problème, il est sur RAW mais il était en feu, mec, les gens l’aimaient … On pouvait dire qu’il s’amusait, entrait et donnait des coups de pied à Lashley et rendait la vie de Lana misérable. Il passait un bon moment! Je ne sais juste pas ce qui s’est passé avec cette histoire, tu sais? Je ne comprends pas. Je pensais juste que Rusev aurait pu définitivement partir sur une lancée après cela. Rusev est l’un de mes meilleurs amis, mon frère. Moi, Drew, Cesaro et Rusev, ce sont mes amis les plus proches, vous savez? Pour toutes différentes raisons, mais je veux que Rusev se porte bien. J’étais content quand il est revenu, mec. »

Rusev a déclaré ce qui suit en novembre, «Comment puis-je ne pas être heureux? C’est l’histoire la plus chaude de toute la WWE, c’est l’histoire la plus chaude depuis des années. Alors bien sûr, j’en suis content. “