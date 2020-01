Sheamus conduira la NASCAR 500 Pace Car, Tegan Nox se fait tatouer le Royal Rumble Tattoo (Photo)

À la cloche de clôture mardi, le stock de la WWE était de 60,43 $. Cela représente une augmentation de 1,34 $ (2,27%) par rapport au cours de clôture de lundi.

Tegan Nox a tweeté la photo suivante, montrant un nouveau tatouage pour commémorer ses débuts à la WWE Royal Rumble. Nox a fait tatouer le numéro 28 (son entrée Royal Rumble #) près de son oreille:

Personne ne comprendra jamais combien dimanche et le Royal Rumble signifient pour moi!

Non seulement j’ai pu être dans le match avec mes amis, mais j’ai aussi pu regarder / travailler avec mes héros réels et c’est le 1 PPV que j’ai toujours regardé en direct avec mon grand-père … c’était plus que spécial! 💙 pic.twitter. com / HnCuKT29py

– Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) 28 janvier 2020

Sheamus conduira le conducteur de voiture de course honoraire pour la course Daytona 500 de NASCAR. La grande course a lieu le 16 février et sera diffusée en direct sur le réseau FOX:

Il va mener le peloton au drapeau vert au # DAYTONA500!

Dans quelle mesure êtes-vous impatient de voir @WWESheamus en tant que conducteur de voiture de course honoraire à @DISupdates? pic.twitter.com/QEzlHNfdRb

– NASCAR (@NASCAR) 28 janvier 2020