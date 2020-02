Sheamus dit que les 10 premières années de sa carrière n’étaient qu’une “répétition générale”

Lors d’un récent entretien avec CTV à Vancouver, Sheamus a commenté ses 10 premières années à la WWE, quand il savait que la lutte était ce qu’il voulait faire, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la façon dont les 10 premières années de sa carrière ont été comme une répétition générale: «Ouais tu le sais. Vous avez clairement fait vos recherches. Parfois, avec des interviews, je peux en faire un tas, et c’est drôle à quel point les choses arrivent tellement, et Wikipédia se retrouve comme beaucoup d’interviews et d’autres trucs. Les 10 premières années ont été pour moi une répétition générale. Je me sens comme maintenant avec ma chaîne YouTube, Celtic Warrior Workouts, je suis tellement plus concentré que lorsque je suis arrivé à la WWE, j’ai beaucoup tiré parti de mon système, vous voyez ce que je veux dire, au début où je eu une belle course, mais j’ai toujours l’impression qu’il me restait encore beaucoup à faire. Et j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de distractions dans ma carrière avant ça. »

Quand il a su que c’était ce qu’il voulait faire: «Donc, le premier gars que j’ai jamais vu était Macho Man Randy Savage, sa querelle avec George The Animal Steel, et c’était sur Sky One quand j’étais à Dublin quand j’étais enfant. Je me souviens de l’avoir regardé quand j’étais enfant, et j’étais juste époustouflé. J’ai grandi avec World of Sport Wrestling avec Fit Finlay et William Regal, Big Daddy et Giant Haystacks. Et je me souviens quand je viens de voir ces WWE – WWF à l’époque – Superstars de la WWE, j’étais tout simplement époustouflé. C’est fou. C’est comme des super-héros de la vie réelle. C’est fou.”

En changeant son alimentation: «J’ai changé beaucoup de choses. … Non, j’avais l’habitude d’aller au gymnase tout le temps. Je n’ai jamais vraiment été conscient de mon alimentation. Et plus on vieillit, plus on commence à avoir beaucoup de problèmes. Je ressentais beaucoup de douleur et d’autres choses. J’ai éliminé les produits laitiers et le gluten, et cela a fait une énorme différence dans la façon dont je me sens. Et évidemment, moins de whiskies aussi pour moi. C’est triste à dire, mais toutes ces choses, j’ai réalisé peu importe à quel point je m’entraînais, si mon régime n’était pas bon, alors je n’allais pas réaliser mon potentiel ou faire aussi bien que possible. Supprimer toutes ces choses, avoir une bonne alimentation, avoir un bon niveau de macros, être conscient de ce que je mange et ne pas grignoter et tout ça, cela a fait une énorme différence pour moi. Et je me sens bien. Je me sens mieux que lorsque j’avais 31 ans. »