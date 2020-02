Sheamus nomme trois étoiles qui sortiront en 2020

La star de la WWE Sheamus a récemment été interviewée par Sportskeeda pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Drew McIntyre:

Je suis peut-être partiale ici, mais de toute évidence, Drew McIntyre se débrouille bien sur RAW maintenant. Je l’aime vraiment bien. C’est un grand garçon, c’est un garçon fort. J’ai commencé dans l’entreprise avec lui. Il a commencé avant moi, mais je suis entré avec lui vers 2005, je pense que c’était le cas et nous avons été les meilleurs amis depuis lors.

Rusev:

Je pense que Rusev se porte aussi très bien. L’histoire, beaucoup de gens ont brillé sur l’histoire mais, à la fin de la journée, les gens la regardent, vous savez? Les gens sont investis. Vous pouvez dire la même chose avec beaucoup de choses – Coronation Street, EastEnders.

J’ai dû m’asseoir à travers ces trucs à la maison quand je suis retourné à la gaffe. J’ai fini par regarder Emmerdale, Coronation Street et Cold Feet d’affilée. C’est plus difficile que n’importe quel match. C’est plus difficile que n’importe quel Ladder Match lors de ces trois spectacles! Mais oui… ils le regardent et Rusev, vous savez, le gars a beaucoup de personnalité. Donc, je pense que beaucoup de gars viennent.

Elias:

Je pense qu’Elias en est un autre, c’est drôle. John Morrison est revenu et Rey est revenu, mais il y a beaucoup de gars qui arrivent maintenant, de nouveaux talents que je n’ai jamais affrontés, jamais dans le ring avec eux. Excité de le faire. Encore une fois, on a l’impression que vous luttez et recommencez.

