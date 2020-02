Shelton Benjamin discute de son amitié avec Brock Lesnar et évoque une rumeur de longue date

La star de la WWE Shelton Benjamin a récemment été interviewée par Lilian Garcia sur «Chasing Glory» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Si lui et Brock Lesnar étaient colocataires:

Oui, quand il est arrivé à Louisville, nous avons emménagé ensemble. Encore une fois, quand j’ai rencontré Brock, c’était comme, instantanément, j’ai aimé le gars. C’était un grand mec qui aimait s’amuser, tu vois ce que je veux dire? J’ai l’impression que c’est lui qui, s’il vous aime, vous donnera la chemise sur le dos. S’il ne vous aime pas, vous le saurez. Et je peux respecter cela. Vous n’avez pas à vous demander où vous en êtes avec lui.

Mais oui, comme n’importe quoi, surtout à cette époque parce que, premièrement, je l’ai rencontré en tant qu’entraîneur, et cela m’a inculqué d’aider, alors nous sommes devenus entraîneurs et nous sommes devenus amis, comme tout le monde, j’aurais fait tout ce que je pouvais pour aidez-le parce que, de toute évidence, il était un athlète unique dans sa vie. Et évidemment, nous ne savions pas où cela allait, nous pensions juste que nous irions, comme bon, nous irons à la WWE et chercher les titres des tags, nous amuser. Comme je l’ai dit, il était juste un gars que vous avez vu quelque chose de spécial en lui immédiatement.

S’il est vrai que la WWE l’a signé parce que Brock Lesnar leur a dit de:

Non, j’ai signé un an avant Brock. Voilà, je ne sais pas quelles conversations ont eu lieu entre Brock et la WWE parce que ce n’est pas comme si nous nous étions assis côte à côte. Je ne sais pas quand ils ont approché Brock avec une offre parce que qui sait, peut-être que quelqu’un lui a parlé, je ne sais vraiment pas, mais je sais qu’ils pensaient que c’était une bonne idée pour nous d’être là [OVW] ensemble, je sais que ça a toujours été le plan.

S’ils sont toujours amis:

Nous sommes de très bons amis. J’ai l’impression que les cheminements de carrière nous ont un peu séparés, et pour moi, c’était une situation où, OK, il fait son truc, et il se débrouille très bien, je dois me concentrer sur moi, je dois le faire ma chose.

