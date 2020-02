Shelton Benjamin signe un nouvel accord “pluriannuel” avec la WWE

Shelton Benjamin a révélé sur le podcast “Chasing Glory” de Lilian Garcia qu’il avait récemment signé un nouveau contrat “pluriannuel” avec la WWE.

Depuis son retour dans l’entreprise en mars 2017, Benjamin a été utilisé comme personnage périphérique à la télévision – après avoir travaillé en tant que partenaire de l’équipe de Tag Gable sur SmackDown, Shelton est passé à Raw et a été récemment réservé comme talent d’amélioration limite.

Cela semble devoir durer encore au moins quelques années.

La dernière apparition de Benjamin sur Raw a été une défaite face à l’étoile montante Aleister Black lors de l’épisode du 6 janvier. Avant cela, il n’avait pas lutté dans l’émission depuis sa défaite contre Ricochet le 14 octobre 2019. Shelton a bien travaillé le match Royal Rumble masculin et est devenu un habitué du Main Event, pour ce que cela vaut.

L’ancien Intercontinental à trois reprises, Tag à deux reprises et Champion des États-Unis à un moment donné ne va pas vraiment à la WWE, mais c’est le genre de vétéran que la société devrait garder. À 44 ans, Shelton est toujours en pleine forme physique, connaît le système à l’intérieur et à l’extérieur et pourrait être utilisé pour des séminaires occasionnels au Performance Center si nécessaire.

Je ne peux pas l’arrêter maintenant (désolé).