Shinsuke Nakamura et Cesaro ont perdu contre le champion intercontinental Braun Strowman et Elias lors d’un match Symphony of Destruction vendredi soir à SmackDown.

L’arrivée a vu Strowman frapper un Nashamura sur un piano, ce qui a ouvert l’arrière de la tête de Nakamura.

Nakamura a écrit ce qui suit dans la légende du post sur Instagram:

“Ne t’inquiète pas. Je suis un dur. Mais, le piano était le plus dur. @ adamscherr99 et je ne pouvais pas le battre. “