Shorty G fait l’éloge de la machinerie lourde après SmackDown, Total Divas News, Plus

Selon WWE Network News, le WWE Network ajoutera Total Bellas Season 4 à son service le dimanche 15 mars.

Shorty G est allé sur Twitter après SmackDown, félicitant Otis et Tucker de Heavy Machinery pour leur performance dans le match de gantelet par équipe. Il a dit,

«Quelle démonstration de courage, d’endurance et de cœur par @tuckerwwe et @otiswwe hier soir sur #Smackdown. Il est rassurant de voir la foule si favorable à deux ou trois mecs qui méritent et ont mérité chaque once de respect qu’ils ont méritée. Ce sont mes gars. “

– Chad Gable (@WWEGable) 7 mars 2020