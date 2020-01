Smack Talk Podcast # 426 – Trimestre 1 2020 Mailbag Q&A

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 426) comprend les vidéos suivantes:

Hot Tags Sujets de la semaine

WWE Chronicle: John MorrisonWWE 24: WrestleMania New York Blessures à Sasha Banks, Io Shirai et AJ StylesTom Phillips et Byron Saxton remplacent Vic Joseph sur Raw commentary teamMises à jour des statistiques de Royal Rumble après les matchs de 2020 Épisode du 1/27/2020 brut + sujets et discussions plus aléatoiresSensibilisation de la communauté de lutte Internet: Questions et réponses sur le sac postal du premier trimestre«Quelles sont vos 3 principales querelles de cette dernière décennie? (2009-2020) »« Voici les superstars que j’aimerais voir éclater en 2020: Drew McIntyre et Liv Morgan. Vos pensées? “” Que pensez-vous du premier DLC Pokemon et de la controverse entourant ces jeux? “” Pourquoi pensez-vous que la lutte basée sur la classe de poids n’a jamais vraiment fonctionné dans la lutte américaine comme dans le Japon? “” Pourquoi Vince détester la lutte par équipe? Si c’est fait comme NXT, c’est incroyable »« Avant l’Évolution Féminine, pourquoi les talents féminins de la WWE n’étaient-ils pas autorisés à concourir dans des goûts comme le match Royal Rumble, le match Elimination Chamber, le match ladder MITB, le match HIAC et le match TLC? “” Si Bruce Lee était vivant aujourd’hui et qu’il est devenu une superstar de la lutte, avec quelle marque at-il atterri et avec qui se querellerait-il? Pour ma part, je pouvais le voir lutter contre Nakamura. “” Pensez-vous que Charlotte est sur le point de manquer sa première Wrestlemania depuis qu’elle est sur la liste principale ou au moins elle ne sera pas dans un match de premier plan? “” Il y avait une rumeur que NXT va être impliqué avec WrestleMania. Comment pensez-vous que NXT sera impliqué? Qu’est-ce que vous aimeriez voir faire nxt? “” En reliant les deux premières questions, pensez-vous que Charlotte vs Rhea pour le championnat féminin nxt serait un bon match pour WrestleMania? “” Que pensez-vous du nouveau thème des guerrières Kabuki? Personnellement, je pense que cela ressemble à un film d’action, mais c’est encore mieux que d’écraser deux thèmes distincts. »« Avec Tessa Blanchard remportant le titre mondial Impact, y a-t-il une lutteuse à la WWE, vous seriez d’accord pour organiser le championnat de la WWE un jour? »« J’ai lu que Vince McMahon souffrait de dyslexie. Pensez-vous que c’est pourquoi nous avons des changements de script chaque semaine? “” Avez-vous entendu l’interview de David Benoit? Que pensez-vous de Vickie Guerrero faisant pression pour une intronisation au Temple de la renommée de Benoit? Nancy est-elle aussi interdite que Chris ou peut-elle être un jour membre du Legacy Award Hall of Famer? »« Ils disent que les règles sont la WWE et le titre universel pour le Grand Chelem, mais Booker et Christian utilisent le titre mondial des poids lourds. Dolph est également un ancien champion du monde des poids lourds. Dolph est considéré comme une triple couronne, mais pas comme un Grand Chelem. Pourquoi Dolph Ziggler n’est-il pas un champion du Grand Chelem, mais Booker T et Christian utilisent le World Heavy Title? P.S Chris Benoit est un Triple, pas un Grand Chelem et il manque aussi, mais je me bats pour Dolph “” Qui pensez-vous peut être Triple Couronne et Champion du Grand Chelem? Faites un tour de vitesse, arrêtez-vous lorsque vous en avez besoin. Strong NXT World, Ciampa North American, Becky Tag / NXT, Charlotte Tag, Banks Smackdown, Asuka Raw (Peut-être accompli au Royal Rumble), Bliss NXT, Kairi Raw et Smackdown, Owens Tag, Styles IC / Tag, Lashley et Nakamura World et Tag, Axle, Drew et Big E World et US, Truth, Cesaro, Matt Hardy et Roode World / IC, Shelton et Ryder World, Cena et Sheamus IC, Taker et Bray IC / US, Kane et Triple H New Format US »

