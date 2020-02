Smack Talk Podcast # 427 – Wrestling is 2020 for Undertaker’s WrestleMania Streak

Le contenu de la playlist de cette semaine de podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 427) comprend les vidéos suivantes:

Les Bella Twins sont toutes deux enceintesMike et Maria Kanellis ont leur deuxième enfantGeorge Barrios et Michelle Wilson quittent WWENXT UK signe Pretty Deadly (Sam Stoker et Lewis Howley), Levi Muir, Candy Floss et Dani LunaTimothy Thatcher aurait signé avec WWEThe Revival refuse 700 000 $ + offres pour rester à la WWE et demander à nouveau leur libérationWWE Ride Along: Lost in New York avec Carmella et Corey Graves, Alexa Bliss et Nikki CrossWWE Break It Down avec Kevin OwensReview of WWE Monday Night Raw 3 février 2020 episodeRumors of more WWE suspensions to coming soon + sujets et discussions plus aléatoiresLa lutte est à 20/20: la séquence invaincue de l’UndertakerCompte tenu de l’avantage du recul, Brock Lesnar n’aurait-il PAS dû battre The Undertaker à WrestleMania 30 pour conquérir la séquence invaincue, ou était-ce toujours la bonne décision pour la WWE?

