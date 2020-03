Smack Talk Podcast # 431 – Elimination Chamber 2020 Predictions

Le contenu de la playlist de cette semaine de podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 431) comprend les vidéos suivantes:

Hot Tags Sujets de la semaine

WWE 24: R-TruthWWE Break It Down: Trish StratusWWE Ruthless Aggression: Episode 4 – The Next Big ThingWWE a déposé une marque de commerce pour The MechanicsMatt Hardy officiellement un agent libre après avoir quitté la WWE LaRépartition et prévisions des cartes d’événement de la WWE ELIMINATION CHAMBER 2020Match de chambre d’élimination du champion n ° 1 de Raw: Asuka vs Liv Morgan vs Natalya vs Ruby Riott vs Sarah Logan vs Shayna BaszlerSmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match: Dolph Ziggler et Robert Roode vs Heavy Machinery vs John Morrison et The Miz vs Lucha House Party vs The New Day vs. The UsosIntercontinental Championship 3-on-1 Handicap Match: Braun Strowman (c) contre Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke NakamuraRaw Tag Team Championship Match: The Street Profits ( c) contre Seth Rollins et Murphy Aucun match de disqualification: AJ Styles contre Aleister Black Match de championnat des États-Unis: Andrade (c) contre Humberto Carrillo

