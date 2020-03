Smack Talk Podcast # 432 – Montez Rushmore des équipes Tag, jouez 5

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 432) comprend les vidéos suivantes:

Hot Tags Sujets de la semaine

WWE dépose une marque pour LRLR, LEFTRIGHTLEFTRIGHT et Left Right Left RightScott Steiner a subi une crise cardiaque lors des enregistrements d’Impact WrestlingBrock Lesnar canonisé dans Marvel Comics avec Avengers # 31A Future WWE: The FCW StoryWWE Ruthless Aggression: Episode 5 – Civil War: Raw vs SmackDownReview of WWE Monday Night Raw 9 mars 2020 épisode + sujets et discussion plus aléatoiresJouer le jeu (cinquième édition)Dans une autre série de Play the Game, le panel participe à des jeux et des anecdotes sur le thème de la lutte avec Blind Tag, Smark’s Choice, Tap Out, Pornstar ou Superstar, Wed / Bed / Dead, Who Am I, Would You Rather et les débuts de un nouveau segment appelé 2 R-Vérités et un mensonge!Mount Rushmore de Tag Teams en Pro WrestlingComme parrainé par Patreon, qui seraient les quatre choix pour aller sur le mont Rushmore de lutte par équipe?

REGARDEZ / ÉCOUTEZ POUR GAGNER PARLER sur YOUTUBE | ITUNES | POINTEUR

SUIVEZ SMARK OUT MOMENT sur TWITTER | FACEBOOK

Assurez-vous de vous abonner et de laisser vos commentaires et notes!