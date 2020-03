Smack Talk Podcast # 434 – NXT TakeOver Tampa Predictions (Kind Of)

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 434) comprend les vidéos suivantes:

La série toujours constante de changements apportés à WrestleMania 36Thoughts sur les débuts de Matt Hardy dans AEW et Brodie Lee a révélé que The Exalted One sur DynamiteAEW reporte le match de l’équipe d’étiquettes de cage en acier Blood & Guts, Jeff Hardy, pour revenir à la musique d’entrée de No More Words révélée sur The BumpWWE Untold: Rodzilla Runs WildFree accès au contenu du réseau WWE pendant une durée limitéeWWE Network non disponible en Arabie saoudite jusqu’à nouvel ordreReview of WWE Monday Night Raw Épisode du 23 mars 2020 + plus de sujets et discussions aléatoiresAperçu et prévisions pour NXT TakeOver: Tampa… Sort OfTakeOver: Tampa n’a pas lieu, mais la plupart des matchs programmés pour ce spectacle sont toujours programmés. Que va-t-il se passer dans les deux prochains épisodes de NXT? Voici quelques prévisions et un aperçu de ce qui est prévu.

