Smack Talk Podcast # 435 – WrestleMania 36 Predictions

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 435) comprend les vidéos suivantes:

Hot Tags Sujets de la semaine

WWE The Day of Elimination Chamber 2020WWE Fan Council enquête sur l’ajout de séquences de réaction webcam à un tournoi sans événement à 8 joueurs pour couronner le champion AEW TNT à partir du 8 avrilDoit être le lundi soir Raw commercial Calendrier du contenu de la semaine de WrestleMania, y compris où sont-ils maintenant ?: Eva Marie & Snitsky, WWE Dream Match Mania, WWE Untold: HBK vs Angle, WWE Chronicle: Drew McIntyre, WWE 24: Edge: The Second MountainReview of WWE Monday Night Raw 30 mars 2020 episode

+ sujets et discussions plus aléatoiresWWE WrestleMania 36 Ventilation des cartes d’événement et prévisionsMatch de championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre Match de championnat universel: Goldberg (c) contre Braun StrowmanNXT Match de championnat féminin: Rhea Ripley (c) contre Charlotte FlairRaw Match de championnat féminin: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler Match debout homme: Edge vs Randy Orton Match Fire House Fun: Bray Wyatt vs John CenaBoneyard Match: AJ Styles vs The UndertakerSmackDown Tag Team Championship Match: The Miz and John Morrison (c) vs The New Day or The UsosIntercontinental Championship Match : Sami Zayn (c) contre Daniel BryanSmackDown Championnat Fatal Match d’élimination à 5 voies: Bayley (c) vs Lacey Evans vs Naomi vs Sasha Banks vs TaminaRaw Tag Team Championship Match: The Street Profits (c) vs. Angel Garza et Austin Theory Match par équipe pour le championnat féminin: The Kabuki Warriors (c) contre Alexa Bliss et Nikki CrossKevin Owens contre Seth RollinsOtis contre Dolph ZigglerElias contre King CorbinAleister Black contre Bobby Lashley

