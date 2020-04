Smack Talk Podcast # 437 – Boîte aux lettres Q&A Quarterbag 2

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 437) comprend les vidéos suivantes:

Sensibilisation de la communauté de lutte Internet: Questions et réponses sur les sacs postaux du deuxième trimestre

Une édition spéciale en direct du mailbag, édition du trimestre 2 pour 2020.Hot Tags Sujets de la semaineBroken Skull Sessions: Ric FlairWWE est considéré comme un service essentiel par le gouverneur de Floride Ron DeSantisBlack Wednesday: la WWE libère des centaines d’employés, dont EC3, Karl Anderson, Luke Gallows, Mike Chioda, Heath Slater, Zack Ryder, Curt Hawkins, Rusev et plus encore «The Fink» Howard Finkel décède à 69 ans Le nouveau nom de l’équipe du Revival pourrait être Fear the Revolt après le dépôt de nouvelles marques de commerce Réflexions sur WWE Monday Night Raw, NXT et Friday Night SmackDown de cette semaine + plus de sujets et de discussions aléatoires

