SmackDown Tag-Team Title Match confirmé pour la WWE Super Showdown

Le Miz et John Morrison défieront le nouveau jour pour les championnats SmackDown Tag-Team lors de l’événement à la carte en Arabie saoudite. Miz et Morrison ont vaincu la Lucha House Party, The Revival et Heavy Machinery sur SmackDown pour remporter le titre.

L’événement Super Showdown de la WWE a lieu le 27 février à Riyad, en Arabie Saoudite.

Gardez vos yeux sur le prix, @otiswwe! #HeavyMachinery combat trois autres équipes dans un # Fatal4Way pour déterminer le prochain challenger de # TheNewDay pour le #SmackDown #TagTeamTitles à #WWESSD! @tuckerwwe pic.twitter.com/61CDgXJFdW

– WWE (@WWE) 1er février 2020

Ils le prennent 𝓈𝓁𝑜𝓌. @nbcsnl @TheRealMorrison @mikethemiz #SmackDown pic.twitter.com/rp6E2f87Pk

– WWE (@WWE) 1er février 2020

#PrinceOfParkour, rencontrez les # KingOfTheRopes. @ TheRealMorrison @WWEGranMetalik #SmackDown # Fatal4Way pic.twitter.com/VUWF54f1lr

– WWE Universe (@WWEUniverse) 1 février 2020

Unique en son genre. 🤩 # SmackDown # Fatal4Way @TheRealMorrison pic.twitter.com/lp4XIXPIzd

– WWE (@WWE) 1er février 2020

. @ TheRealMorrison et @WWEGranMetalik VOLENT à tour de rôle vers l’extérieur alors que l’action se réchauffe dans ce match Tag Team # Fatal4Way à enjeux élevés sur #SmackDown! pic.twitter.com/7Xnk9Itt0f

– WWE (@WWE) 1er février 2020

Ce n’est pas faux, New Day.

Vous défendrez vos #SmackDown #TagTeamTitles contre @mikethemiz & @TheRealMorrison à #WWESSD! # Fatal4Way pic.twitter.com/9ORtEy41aM

– WWE (@WWE) 1er février 2020