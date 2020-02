Sonya Deville commente les coulisses d’un leadership de Bayley, comment elle a été traitée, plus

Lors d’un récent entretien avec RondaRousey.com, Sonya Deville a commenté les coulisses du leadership de Bayley, comment elle a été traitée dans les coulisses lorsqu’elle a rejoint la WWE pour la première fois, et plus encore:

Sur quels lutteurs féminins se sont accrochés à elle lors de son premier combat: «J’ai toujours aimé Becky Lynch. Elle a toujours été, pour moi, juste différente et unique, et elle a toujours été un dur à cuire. Je pense qu’elle l’est toujours. Charlotte… J’ai aimé sa force et sa façon de redéfinir la féminité pour moi. Elle ne rentre pas dans le moule carré parfait de ce que signifie être une Diva, pour ainsi dire, à l’époque. Elle a en quelque sorte réinventé le sens du catcheur féminin. Et Lita, évidemment, de retour dans la journée. Je veux dire qu’elle s’est démarquée de moi parce qu’elle était un garçon manqué vivant dans un monde de divas super girly à l’époque. »

Si elle a obtenu un recul dans les vestiaires pour son passé lors d’une émission de téléréalité: “Ouais, je ne pense pas que cette stigmatisation soit aussi grave que les autres parce que j’avais des antécédents MMA. Je pense donc qu’ils m’ont regardé comme un combattant qui a fait la transition du MMA à la WWE. Pas tellement les trucs de réalité sur Tough Enough, parce que je ne suis resté dans la série que pendant environ trois semaines. Je n’ai pas eu cette stigmatisation aussi grave que [Miz] ou l’un d’eux. “

Sur Bayley étant un leader dans les vestiaires: «Bayley en fait définitivement partie, elle est toujours comme la chef des vestiaires. C’est quelqu’un à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir des conseils ou si vous avez des questions sur le fonctionnement des choses ou qui que ce soit, c’est certainement juste un leader naturel dans les vestiaires. Becky était quelqu’un que j’allais toujours aussi. Becky est cool parce qu’elle est une de ces personnes qui montre l’exemple. Elle ne va pas vous dire quoi faire de votre vie, mais elle se comporte simplement d’une manière admirable. “